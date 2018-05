Benatia, il futuro è incerto. Se parte, assalto della Juve a Romagnoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sono certezze in questo momento sul futuro di Mehdi Benatia, difensore marocchino che dopo la conquista dello Scudetto ha aperto alla possibilità di un addio alla Juventus: "Vedremo dopo il Mondiale".

Secondo il Corriere dello Sport, in caso di cessione dell'ex Roma il club campione d'Italia punterà forte su Alessio Romagnoli, classe '95 di proprietà del Milan che ha una valutazione di 35-40 milioni di euro. Sulle tracce del giovane centrale di difesa della Nazionale c'è anche il Real Madrid.