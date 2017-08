Benevento, ala cercasi. Baroni chiede Ragusa, Jankovic alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento insiste per Antonino Ragusa del Sassuolo. Lo riporta Il Mattino secondo il quale il tecnico Marco Baroni avrebbe chiesto al presidente Oreste Vigorito uno sforzo per arrivare all'esterno d'attacco, ritenuto importante per il modulo dei sanniti. Tra le alternative spunta l'ex Palermo e Genoa Bosko Jankovic e non è ancora chiusa la pista che porta a Vittorio Parigini del Torino.