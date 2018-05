Benevento, avanza Massimo Drago per sostituire De Zerbi

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Roberto De Zerbi lascerà il Benevento, come confermato dallo stesso tecnico. Per sostituirlo il club di Vigorito ha sondato il profilo di Massimo Drago, tecnico che piace molto alla dirigenza sannita e che alla fine potrebbe essere la soluzione giusta. Juric, altro nome per il futuro, invece non ha sciolto le riserve ma al momento non sembra deciso ad accettare la corte del presidente Vigorito e del ds Foggia. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.