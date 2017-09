Benevento, Baroni: "Armenteros ha qualità, Lombardi mi piace"

© foto di Federico Gaetano

Marco Baroni, tecnico del Benevento, intervenuto in conferenza stampa, commenta cos' il mercato delle Streghe: "Sono soddisfatto, abbiamo preso degli ottimi giocatori. Sono dei ragazzi che volevamo venire fortemente a Benevento e questa è la cosa più importante. Abbiamo preso calciatori che hanno struttura, forza e gamba. La squadra deve avere una sua filosofia. Dobbiamo cercare di trovare velocemente l'alchimia di squadra per affrontare la serie A. Dopo le prime due partite ci hanno fatto tanti complimenti, ma non è sufficiente per prenderci dei punti. Le cessioni? Tutti gli addii sono stati difficili perché per me Pezzi o Padella sono uguali a Ceravolo, Falco o altri calciatori. I nuovi arrivati? Lombardi è un ragazzo che a me piace. Voleva il Benevento e questo ha spostato i valori. Lazaar viene da un campionato nel quale non ha trovato molto spazio in Inghilterra. Può giocare sia alto che basso a sinistra. Adesso c'è da aspettare che i nazionali tornino. Appena li avrò a disposizione cercherò di creare subito quella componente che a una squadra come la nostra serve. Armenteros? Lo abbiamo visionato. Ha qualità e forza ed è molto bravo in area di rigore. Quando mi riservo qualche perplessità sui calciatori stranieri è solo per l'ambientamento perché il nostro calcio è molto diverso. Ha tutte le qualità per poter far bene da noi”, riporta Ottopagine.it.