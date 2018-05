Benevento, Brignola: "Sono sereno, non penso al mercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Enrico Brignola, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Rai Sport direttamente dal raduno della Nazionale Under 21: "Ho disputato una bella stagione, peccato per la retrocessione della squadra perché meritavamo molto di più. Sono sereno e non penso al mercato, per ora mi godo questa convocazione e l’esperienza che sto vivendo. Essere qui è un’emozione indescrivibile, sono davvero felicissimo. Quando si tratta di giocare per la Nazionale sono pronto ad andare ovunque – sottolinea Brignola – mi piacerebbe vincere l’Europeo con l’Under 19 e poi continuare a far parte di questo gruppo, che si giocherà il titolo in casa nel 2019", le parole riportate da vivoazzurro.it.