Benevento, cinque gare per non essere la peggiore di sempre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Benevento ha conquistato quattordici punti finora, in campionato. E non è un record negativo perché l'Ancona, nel 2004-05, ne aveva inanellati solamente tredici. Era l'Ancona dei Jardel e dei Pandev, di Luis Helguera e di Rapajc, passando per Hedman, Ganz, Di Francesco, Sartor, vari ed eventuali. Un'accozzaglia di giocatori senza né capo né coda, capaci di vincere solamente 2 partite di cui una alla penultima. C'è un però: l'Ancona di quel periodo ha potuto giocare 34 partite, sei in meno di quelle che giocherà il Benevento.

Il campionato a diciotto squadre era decisamente più competitivo, a venti hai più spazio per fare punti perché gli stessi club non hanno così motivazioni. La squadra peggiore è certamente il Pescara della scorsa annata. Diciotto punti, tre vittorie, di cui una a tavolino contro il Sassuolo. Il Parma ne fece uno in più, nella stagione poi conclusasi con retrocessione e fallimento, ma solo perché ci fu un meno sette dovuto al mancato pagamento degli stipendi. Poi tutti sopra i 20 punti, dal Pescara del 2012-13 al Cesena del 2011-12, 0 vittorie nel ritorno.

Insomma, il Benevento ha cinque gare per fare cinque punti e non dimostrare di essere la peggiore di sempre, oltre al record, già non troppo positivo, di essere rimasto a zero per ben quattordici partite.