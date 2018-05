Benevento, Corvino incontrerà Vigorito: poi sfida tra due club di A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Enrico Brignola è uno dei giocatori entrati nel radar di Corvino. Giovane classe 99 di proprietà del Benevento nella sua prossima stagione in A ha ben impressionato ed anche il dg viola aveva manifestato un interesse per lui. La prossima settimana, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il ds Corvino incontrerà il patron Vigorito per capire le intenzioni del club neo retrocesso in B. Solo a quel punto si capirà se il giocatore può approdare in viola, con l'Atalanta principale concorrente.