© foto di Insidefoto

A fine stagione Roberto De Zerbi saluterà il Benevento. L'allenatore lo ha comunicato quest'oggi in conferenza stampa, come riporta Ottopagine.it: "Secondo me non si può ripartire dallo stesso allenatore dopo una retrocessione. Non so se quella che ho preso sia la decisione giusta, ma l’ho presa in buona fede e l’ho comunicata alla società circa un mese fa dopo la partita contro il Cagliari. Ritorno? Dire oggi se posso tornare in futuro significherebbe prendere i consensi. Una cosa è certa: negli altri posti non mi sono lasciato come qui a Benevento. Nel mio passato ho fatto sempre scelte coraggiose. Non mi è passata per la testa l'idea di non vincere in B perché Vigorito da persona intelligente mi ha detto che il Benevento non ha l'assillo di ottenere la promozione. È un aspetto personale. Salvezza? È stato emozionante domenica scorsa vedere i tifosi riconoscere alla squadra gli sforzi fatti nel corso del campionato. Io speravo in una salvezza quando sono arrivato, ma dallo staff tecnico, ai giocatori e alla società, nessuno poteva dare di più".