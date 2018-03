Benevento, De Zerbi e un futuro in bilico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la sconfitta contro il Cagliari in casa Benevento sembrano essere scomparse le ultime chance salvezza. Una situazione, questa, che pone le attenzioni sul futuro tecnico della squadra giallorossa, iniziando da quello della panchina. Roberto De Zerbi, come riporta Il Mattino, è al centro di numerose contestazioni ed è dunque da capire quale potrà essere il suo destino, con un'intesa sulla parola per la sua permanenza con il presidente Vigorito ma ancora molti dubbi da scogliere.