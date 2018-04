Benevento, De Zerbi: "Grande emozione. Futuro? Servirà tanta forza"

© foto di Insidefoto

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Vittoria storica?

"Un'emozione perché è stato un anno di sofferenza fisica totale, dopo che non riesci diverse volte ad ottenere risultati importanti, perché sbagli te e l'avversario quasi sempre è superiore, questo ci porta vantaggio anche se non cambierà il verdetto del campionato".

Sulla squadra che verrà?

"Noi abbiamo la fortuna di avere un presidente oltre che generoso e facoltoso, una persona per bene che si fa fatica a trovare nel calcio, la squadra che allestirà sarà di prima fascia, oggi è facile applaudirci, quando perdiamo 3-0 in casa con l'Atalanta è difficile".

Sul futuro?

"Parleremo col presidente, con il direttore Foggia perché se si rimane bisogna avere la stessa forza morale, fisica, è stato pesante riprendere tutti i martedì dopo tutte le sconfitte, magari quando giochi bene è più facile ma quando perdi e non giochi bene diventa difficile e abbiamo fatto cinque mesi con lo staff e i calciatori molto difficili".

Reazione composta alla vittoria?

"Sono felicissimo ma sono sfinito, la compostezza arriva dalla stanchezza. Avremmo meritato di fare punti con l'Inter qui, con Napoli in casa nostra e poi ti porti i problemi della classifica, quando qualcosa va male è dura stare lì con la testa".

Benevento indiavolato, lei ha avuto qualcosa in passato con Gattuso?

"Con Gattuso c'era stato qualcosa in un Foggia-Pisa, ci siamo chiariti gli ho fatto i complimenti perché il Milan gioca bene e sta facendo in grande lavoro. Quando l'obiettivo salvezza diventava difficile, ho detto ai ragazzi che se volevamo metterci nella bara dovevano sigillarci bene altrimenti con la testa saltavamo fuori".

Rimpianti?

C’è il rimpianto di non aver iniziato qui la stagione. Mi sarebbe piaciuto allenare questa squadra fin dall’inizio, abbiamo tanti giocatori di valore. Oggi ho chiesto grande orgoglio ai miei ragazzi. Qui ho trovato tante persone perbene, è stato bello conoscerle. Al di là della squadra che verrà allestita, aver conosciuto e stare con persone di questo livello è stata una fortuna, non siamo circondati da persona per bene sul futuro vedremo il da farsi con tranquillità".

Cosa ha detto con Vigorito?

"Rimangono tra di noi, con i presidenti ho sempre litigato, se ne trovo uno con il quale vado d'accordo è una cosa bella".