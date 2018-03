Benevento, De Zerbi: "Oggi oltrepassato ogni limite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida tra Benevento e Cagliari, il tecncico giallorosso Roberto De Zerbi è intervenuto in sala stampa: "É difficile troavre le parole, non abbiamo subito un tiro fino al recupero e abbiamo anche colpito due legni. Stiamo provando ad onorare le partite con dignità, c'era un doppio giallo per Castan mentre il rigore c'era così come quello non datoci a Firenze. Oggi abiamo superato il limite della pazienza, c'è un atteggiamento che mi dà molto fastidio".