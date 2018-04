Benevento, Diabaté: "Futuro? Vorrei restare in Italia, qui mi piace tutto"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Benevento Cheick Diabaté ha parlato del suo impatto con la Serie A, reduce da sette gol in altrettante partite (di cui appena quattro da titolare) e pronto a giocare a San Siro: "Sarà una grande emozione giocare in uno stadio così prestigioso. Sorpresa del campionato? Io di reti ne ho sempre segnate molte, specie in Francia con il Bordeaux. Sinceramente non sono stupito anche se capisco che può sembrare strano per chi non mi conosceva e in virtù del fatto che gioco in una squadra che è ultima in classifica. Diciamo che io faccio due cose che amo: giocare a calcio e fare gol". Sulla salvezza: "In effetti è durissima, però non mi arrendo. Del resto, il gruppo è unito nonostante le difficoltà. Fino a quando la matematica non ci condannerà, dovremo provare a compiere un miracolo. Futuro? Non lo so, però mi piacerebbe restare in Italia. Qui mi trovo bene, mi piace tutto: il clima, la cucina e ovviamente il calcio".