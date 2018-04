Benevento, Foggia: "Felice del ruolo di ds, noi rispettati da tutti"

© foto di TuttoSalernitana.com

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato attraverso la trasmissione Ottogol di vari aspetti legati alla Società campana. "Guardo al presente e dico che questa è una squadra importante. A oggi ci rispettano tutti, basta leggere le dichiarazioni degli avversari quando devono incontrarci. Tutto questo grazie a una società che a gennaio ha avuto il coraggio di rivoluzionare la squadra, nonostante la classifica. L'allenatore ha delle idee importanti e il pubblico ci è sempre vicino. Questi elementi sono fondamentali perché incidono tanto sulla testa del lavoro quotidiano. Dispiace per come sono andate le cose, ma siamo orgogliosi di poterci giocare la serie A fino alla fine a testa alta, anche perché questo ci darà la forza per ripartire in maniera giusta. Abbiamo tutti voglia di riassaporare ciò che stiamo vivendo. In serie B non sarà semplice perché è un campionato ricco di insidie e sicuramente avremo modo di dire la nostra. Cosa mi ha sorpreso? Vedere la gente cantare con i nostri calciatori a fine partita è stato da incorniciare e credo che in Italia non sia mai accaduto prima. Ho provato una bella emozione. Il ruolo di ds? Sono contentissimo. Ringrazio la famiglia Vigorito per la grande opportunità. Mi sento un privilegiato e darò tutto me stesso per contribuire a qualcosa d'importante. Ho smesso di giocare a trent'anni perché non mi sentivo più di poter dare ciò che si aspettavano da me, rinunciando anche a cifre importanti. E' vero, sono giovane, ma non è l'età a fare la differenza. Vivo di calcio da venti anni e conosco le varie dinamiche. Non sono preoccupato perché non mi sento alla prima esperienza”, le parole riportate da Ottopagine.it.