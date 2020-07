Benevento, Glik allo stadio per vedere la sfida contro il Chievo

vedi letture

Il Benevento festeggia l'acquisto di Kamil Glik portandolo allo stadio per la sfida contro il Chievo. Il difensore, arrivato dal Monaco a titolo definitivo, sta assistendo alla sfida del Vigorito contro il Chievo Verona, per ora in vantaggio per 1-0.