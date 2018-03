Benevento, il ds Foggia: "Col Cagliari l'obbligo di vincere a ogni costo"

© foto di TuttoSalernitana.com

Il responsabile del settore giovanile del Benevento e braccio destro del presidente Oreste Vigorito nel rafforzamento del club campano, Pasquale Foggia, ha parlato della gara col Cagliari e dei nuovi acquisti nelle dichiarazioni a OttoPagine.it. "Sarà una partita importantissima per entrambe. Il Cagliari rischia grosso a causa dei recenti risultati negativi e noi ci troviamo in una posizione difficile. Giocando in casa abbiamo l'obbligo di provare a vincere a tutti i costi. La sconfitta di Firenze è stata dura da digerire, ma il nostro campionato è stato sul filo del rasoio dall'inizio, quindi sono situazioni che viviamo spesso. Sappiamo che ogni gara può rappresentare l'ultima spiaggia, ma fino a quando non arriverà il verdetto della matematica proveremo a ottenere il massimo. I nuovi acquisti hanno avuto un impatto positivo perché si sono messi subito a disposizione dell'allenatore, anche se non era semplice a causa della lingua. La maggior parte dei nuovi arrivati venivano da un periodo di inattività importante. Sono ragazzi positivi che stanno dando qualcosa in più".