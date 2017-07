Benevento, Kishna si chiude ad inizio settimana

© foto di Federico Gaetano

L'inserimento dell'Hellas Verona nella trattativa fra Lazio e Benevento per lo sbarco in Campania di Ricardo Kishna non dovrebbe sconvolgere i piani del club sannita. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, in casa giallorossa c'è la ferma convinzione di chiudere l'operazione fra lunedì e martedì della prossima settimana, al rientro dagli USA dell'agente del calciatore Mino Raiola. In quell'occasione il procuratore si incontrerà con il presidente Oreste Vigorito e col ds Salvatore Di Somma per siglare il contratto.