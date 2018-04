Benevento, Lucioni: "Stagione negativa, ci riproveremo l'anno prossimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Lucioni, capitano del Benevento fermato per squalifica a causa di una positività, ha parlato della sfortunata stagione dei sanniti a margine di un evento di solidarietà organizzato dal club campano: "I tifosi ci hanno accompagnato in modo esemplare per tutto il campionato, sostenendoci e facendoci sentire il loro calore. Purtroppo il risultato sportivo è stato negativo, ma dobbiamo ripartire più convinti di prima perché possiamo dire la nostra anche in Serie A. Riprenderemo con forza affinché il prossimo anno possiamo riuscire a tornare in una categoria in cui non abbiamo mostrato il nostro vero potenziale".