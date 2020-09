Benevento per diventare un leader: Iago Falque e la chance per trovare un posto nel mondo

vedi letture

Iago Falque Silva da Vigo è il grande colpo del Benevento. Per talento e qualità, è l'acquisto più importante di una formazione neo promossa. Il Crotone ha stupito tutti con l'arrivo di Lisandro Magallan dall'Ajax, lo Spezia ha messo insieme più tasselli per formare un undici per lottare per salvarsi e Vigorito aveva già preso un giocatore di enorme personalità come Kamil Glik. Però con Iago Falque il tasso di qualità si alza ulteriormente. E anche per il giocatore è forse l'ultima chiamata importante per consacrarsi e diventare quel leader che è stato finora solo a sprazzi. La carriera è da grande calciatore ma la parabola è ondivaga. Barcellona, Juventus, Bari, Villarreal, Tottenham, Southampton, Almeria, Rayo Vallecano, poi Genoa, Roma, Torino, e queste tre a rotazione, in cerca di un posto nel mondo, in Italia, per diventar grande. Benevento può essere la scelta giusta. Perché non sarà solo uno tra i talenti ma quello sulle cui spalle peserà la responsabilità di una formazione che ha investito e ragionato sugli errori del passato, scegliendo uomini che reputa giusti per restare nella massima serie. Davanti Caprari, Lapadula e poi Iago Falque. Per guadagnarsi la A e il salto da leader tanto atteso.