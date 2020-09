Benevento, ritorno di fiamma per Iago Falque: contatti in corso col Torino

vedi letture

Ritorno di fiamma per Iago Falque in casa Benevento. Come riporta Sky Sport, i giallorossi in queste ore stanno lavorando anche all'acquisto dell'attaccante spagnolo. Appena rientrato dal prestito al Genoa, Iago Falque resta in uscita dal Torino.