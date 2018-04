Benevento, Sagna: "Milan non spaventa, arrabbiato per il ko con la Dea"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'era anche Bacary Sagna a San Giorgio del Sannio, nella giornata di ieri, tra i calciatori giallorossi che hanno presenziato all'inaugurazione del Club Benevento. Il pensiero dell'ex Manchester City è stato rivolto anche alla partita di domani con il Milan: “Personalmente ero molto arrabbiato dopo la sconfitta con l'Atalanta, ma vedere i tifosi continuare a cantare mi ha fatto piacere. Sono venuto qui per vivere simili momenti. Cercheremo di vincere le prossime partite per chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il Milan non ci spaventa, già con l'Inter meritavamo i tre punti. Possiamo farcela”, riporta Ottopagine.it.