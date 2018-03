Benevento, Sagna: "Possiamo vincere le prossime, ma serve cattiveria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Benevento Bacary sagna ha parlato a Sky Sport della complicata corsa salvezza del club campano: "I giocatori devono crederci di più, devono credere di essere fortissimi e che possiamo vincere le partite. Se penso alle ultime sfide, potevamo vincerle perché abbiamo giocato bene e abbiamo creato. Il problema è solo nella testa, perdere non è mai semplice. Faremo tutto il possibile per prendere i tre punti, perché quando giochiamo non c'è grande differenza con le altre squadre. Serve solo più cattiveria".