Benevento, Sandro: "Siamo motivati, qui per vincere"

Il centrocampista del Benevento Sandro ha presentato la sfida tra Milan e sanniti ai microfoni di Sky Sport: "È molto bello scendere in campo contro il Milan, tutti vogliono giocare queste partite. Dobbiamo vincere per rimanere vivi, è importante. Siamo motivati, abbiamo un grande allenatore che ci aiuta a rimanere concentrati in ogni momento. Siamo qui per vincere e oggi pensiamo solo a questo".