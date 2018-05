Benevento, si tratta il rinnovo di Sagna: l’ex City potrebbe salutare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento prova a trattenere Bacary Sagna in Serie B. Il Mattino scrive che proseguono le trattative per il rinnovo ma l'abbandono di De Zerbi e di tutti gli altri big potrebbero indurre il francese a scegliere altre soluzioni. L’ex esterno di Arsenal e Manchester City, dunque, potrebbe già salutare il Sannio e l’Italia per una nuova esperienza.