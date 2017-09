Benevento-Spezia, sfida per lo svincolato Diamanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia possibilità in Italia, ma anche una pista che porta direttamente alla Premier League: Alessandro Diamanti, fantasista rimasto a piedi dopo il mercato estivo, è infatti un obiettivo importante per lo Spezia, ancora a zero punti dopo le prime due giornate del campionato di Serie B. Stando a quanto riferisce Gazzetta dello Sport, oggi è previsto un incontro con il suo agente Puccinelli, ma sul giocatore è presente anche un pressing del Benevento, evidentemente non pago del mercato offensivo effettuato in estate.