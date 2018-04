Benevento, Venuti: "Qui due anni fantastici, tocca alla Fiorentina decidere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio per 3-3 arrivato in casa contro l'Udinese, il giocatore del Benevento Lorenzo Venuti ha parlato anche del suo futuro: "Sono di proprietà della Fiorentina e vedremo cosa deciderà. Per me quelli di Benevento sono stati due anni fantastici e mi sento parte integrante della città. Il sogno di tutti è quello di giocarsi le proprie carte in serie A, ma nella vita può succedere di tutto. Il terzo gol dell'Udinese? Il vento mi ha spostato la traiettoria: sono stato sfortunato perché la palla è finita proprio sui piedi di Lasagna. Dagli errori si gettano le basi per migliorare. Al pubblico diciamo grazie. Credo che sia lampante il fatto che non abbiano mai smesso di incitarci. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere la salvezza, anche se abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti", le sue parole riprese da ottopagine.it.