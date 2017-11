Benevento, Vigorito: "Dopo la Juve ho capito che ci salveremo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta riporta alcune parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito: "Dappertutto tante lodi - si legge -, ma sempre senza punti. La colpa è degli influssi maligni che aleggiano da sempre sulla città... delle streghe. Sì è vero, sono scaramantico. Vedere la Juventus chiudere la partita difendendosi, per noi equivale a una vittoria morale, sperando di passare a quella reale contro il Sassuolo, ma di una cosa sono certo: resteremo in Serie A, perché noi non molliamo".