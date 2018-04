Benevento, Vigorito: "Presto per parlare di futuro. Sandro? Valutiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro il Milan, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Sandro può restare anche in B?

"Abbiamo un contratto, e il diritto di riscatto più che un'ipotesi è una valutazione che facciamo insieme al giocatore, al di là dei contratti, l'esperienza ci insegna che serve una volontà degli attori altrimenti i contratti sono inutili".

De Zerbi e Dibatè restano?

"Credo che sia presto per parlare del prossimo anno, di un allenatore, di un club che sta facendo tutto in fretta, lasciamo la Serie A e abbiamo la presunzione di doverci strutturare per evitate di salire su un treno in corsa a 300 all'ora ma senza i nostri compagni di viaggio. I risultati sportivi seguono quelli amministrativi, non mi chiedete del prossimo anno, ora stiamo pensando alla fine di un matrimonio, pensare alla prossima sposa è troppo presto, fateci prima innamorare. Il futuro lo scegliamo noi e non gli altri, né i procuratori e né gli addetti ai lavori".