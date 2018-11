Benitez: "Ritorno a Napoli da dirigente? Ora no, voglio ancora allenare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafa Benitez non dimentica l'esperienza a Napoli. L'ex tecnico degli azzurri, ora al Newcastle, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Un ritorno in azzurro da dirigente? "Sono ancora giovane, vorrei continuare ancora ad allenare. Qui ancora parlo delle bellezza della città, la gente non la conosce bene".

Il Napoli ha l'anima di Benitez? "No, Mazzarri aveva fatto bene, noi provammo a fare un Napoli più internazionale come voleva De Laurentiis, con qualche giocatore diverso. Con Ancelotti a Nyon abbiamo parlato anche di giocare bene o di vincere, ma chi gioca bene ha più possibilità. Il Napoli deve continuare così con continuità, non è facile, ma può farlo".

Sarri può ripetersi in Premier? Può vincere subito? "Le prime tre non hanno ancora perso, significa che c'è grande differenza con le altre. E' difficile dire chi arriverà in fondo, il City forse è la più forte, ma anche le altre hanno qualità".

Come ricorda la vittoria di Doha in Supercoppa Italiana contro la Juventus? "Il calcio a Napoli si sente diversamente. Giocare una gara di quel livello contro la Juve, con la rivalità che c'è, te la fa ricordare sempre".