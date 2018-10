Bentancur, esame superato. Segnali di ripresa da Alex Sandro

Fonte: Inviato a Manchester

Prova di maturità superata. Nelle pieghe dell’1-0 della Juventus in casa del Manchester United, si nasconde Rodrigo Bentancur: Allegri gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata. Con Khedira ed Emre Can fuori (il primo rientrerà a breve, il secondo chissà) il classe ‘97 ha dimostrato di poter essere una risorsa per i bianconeri. Non era scontato, e non era scontato che potesse giocarsela (quasi) alla pari con gente come Matic e Pogba. In tempi di garra charrúa a ogni piè sospinto, l’uruguaiano più flemmatico del mondo ha superato l’esame.

Buoni segnali da lui, buoni segnali anche da Alex Sandro: per una volta, è stato lui e non Cancelo il miglior terzino della Juventus. Il recupero del brasiliano ad altissimi livelli è ancora work in progress, ma può diventare un fattore determinante nelle fortune della Juve. Nella serata di Dybala, nella serata che doveva essere di Ronaldo, brillano anche quelli che un tempo si chiamavano gregari.