Quale futuro per Domenico Berardi? Non è dato sapere in quale club, ma la sua cessione mai come quest'anno è probabile. L'attaccante del Sassuolo ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Potendo scegliere, giocherei nel Liverpool. Mister 50 milioni? Non parlo di cifre, ma a quei tempi non ero pronto: per questo ho scelto di restare qui, e non sento di aver perso tempo. Adesso mi sento contento di me stesso: anzitutto perché sono più completo e non sono più una testa calda.