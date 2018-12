Berardi soltanto a metà. Come troppe volte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo di Sassuolo-Torino: Domenico Berardi è incontenibile. Scatta, dribbla, tira e serve i compagni. Immancabile. Secondo tempo di Sassuolo-Torino: Domenico Berardi si vede soltanto nel finale, un tiro debole e deviato in corner. Sassuolo-Torino finisce 1-1 e di Berardi, nel tabellino, non c’è traccia. Gli abbiamo dato 6, un voto un po’ senza senso. Perché il primo tempo sarebbe da 7 e il secondo da 5, ma la media non rende ragione. Può essere tutto e può essere niente, Berardi. In un campionato fin qui positivo, nettamente positivo se paragonato a quello dell’anno scorso, deve soprattutto farsi leader. Oggi contro il Torino l’ha fatto per un tempo soltanto, poi non si è più visto. A 25 anni, può essere ancora immancabile e può esserlo sempre. È a un passo, forse, da quel salto di qualità. Ma non si decide a farlo. E rischia di essere un peccato, che di Berardi resti soltanto quel che poteva essere.