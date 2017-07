Berenguer: "Il Napoli ha aspettato dopo l'offerta. No ad Athletic e Spartak"

Il nuovo laterale del Torino Alex Berenguer, nel corso della conferenza stampa di presentazione, s'è soffermato anche sulla trattativa sfumata col Napoli: "La società partenopea aveva presentato un’offerta, poi però ha aspettato e così quando è arrivata anche quella del Torino ho valutato e ho ritenuto che fosse la migliore per me".

Berenguer ha rivelato di aver ricevuto nelle ultime settimane anche altre due offerte: "Dall’Athletic Bilbao in Spagna e dallo Spartak Mosca in Russia", ha dichiarato.