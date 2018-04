Bergomi: "Impresa fantascientifica della Roma"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'impresa della Roma contro il Barcellona e dell'impegno della Juventus di domani sera. Ecco le sue parole: "Sensazionale l’impresa della Roma. Fantascientifica. Se hai coraggio puoi fare l’impresa. Sì, è difficile vincere la Champions. Però la Roma ha dimostrato di fare le cose migliori. Secondo me è la mentalità, in campionato non sempre riesce ad esprimere il proprio gioco. La Roma ha ottenuto una grande vittoria. Una rimonta della Juve a Madrid? Intanto una grande di Spagna l’abbiamo fatta fuori. Difficile, ma in bocca al lupo alla Juventus. Nel campionato italiano spesso si vedono partite tattiche. Questa è stata follia".