Berisha cambia la gara: la Lazio ora ha un centrocampo lunghissimo

Approccio migliore alla gara sarebbe stato difficile immaginarlo: due contrasti vincenti, contro una difesa arcigna come quella ducale, in casa soprattutto, e il rigore che cambia il corso della partita del Tardini. Valon Berisha si è presentato al meglio ai suoi nuovi tifosi dopo due settimane di lavoro sul campo che gli mancavano dai tempi di Salisburgo: l'infortunio di inizio stagione ha infatti privato il kosovaro di una preparazione atletica serena e Simone Inzaghi di uno dei dei migliori rinforzi estivi sul mercato. A due mesi esatti dall'inizio del campionato si può dire che l'avventura di Berisha con la maglia biancoceleste è ufficialmente iniziata: mezz'ora in campo che ha inciso però ben più dei 150 minuti giocati (in somma, è ovvio) da Luis Alberto e Milinkovic-Savic, i due principali problemi di questo inizio di stagione della Lazio.

Giocando al fianco di Parolo e dello stesso serbo, Berisha ha dimostrato anche una grande duttilità dal punto di vista tattico, esattamente quello che serve a Inzaghi in vista degli impegni in Italia ed Europa, anche alla luce dell'infortunio capitato a Badelj. Con l'apporto, sempre importante, di Lucas Leiva e un Correa che convince sempre di più, specie a gara in corso, la Lazio ora si ritrova una panchina lunghissima e di grande livello. Perché se ai già citati aggiungiamo anche il duo di belle speranze azzurre composto da Cataldi e Murgia, ecco che Inzaghi ha davvero l'imbarazzo della scelta quando c'è da far cambiare ritmo ad una sfida, proprio quanto accaduto oggi a Parma.