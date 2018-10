Berlusconi: "Non mi piace il Milan di Gattuso, metterei due punte"

Al termine del match fra Monza e Triestina, Silvio Berlusconi ha parlato ai microfoni della stampa: "Il derby tra Inter e Milan? Sono appassionato di calcio, ma solo di Serie C. Kakà o Shevckenko al Monza? Magari - riporta Milannews.it -. Rossoneri? Non mi piace il Milan di Gattuso. Non capisco perché giochi cosi. Io metterei due punte con Suso dietro Higuain. Ora non seguo più la Serie A, mi interessa solo il Monza".