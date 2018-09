Bernardeschi: "Al Mestalla ha vinto il cuore della Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre ad Allegri dai microfoni di Jtv ha preso la parola anche Federico Bernardeschi, attaccante bianconero. Ecco le sue parole dopo il 2-0 di Valencia: "Era difficile venire qui e vincere. E' uno stadio molto difficile, molto caldo. Volevamo partire subito alla grande in questa Champions, portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. E' stata una partita veramente dura, in dieci per 70 minuti.. sono tanti. Però il cuore della Juve è il cuore della Juve, quindi l'abbiamo dimostrato anche stasera. Sono contento della prestazione, ma l'importante stasera era la squadra, partire bene, perché ci teniamo veramente a fare bene quest'anno in Champions. Era importante partire col piede giusto e sono veramente felice di questo. Il rosso a Ronaldo? Ha complicato la partita. Secondo me non era la decisione più giusta, però l'arbitro ha visto così e non ci potevamo fare più niente a quel punto. Sappiamo quanto ci tenesse Cristiano, era molto amareggiato, ci teneva ad aiutare la squadra a vincere. Fino a quel momento aveva fatto una grandissima partita, quindi è stato un peccato perderlo, perché avrebbe continuato a fare bene come fa sempre. La Juve ha una grandissima qualità, è una squadra che ci mette il cuore e si sacrifica. Ogni giocatore che entra in campo si sacrifica, l'uno per l'altro, per il bene della squadra, questo credo faccia la differenza".