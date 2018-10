Bernardeschi: "Grande Italia, abbiamo giocato a calcio. Bene il tridente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi, attaccante della Nazionale, dopo la partita contro l'Ucraina, terminata col risultato di 1-1, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Dispiace non aver vinto una partita del genere, meritavamo di vincere, abbiamo creato 6-7 palle gol nitide. Dispiace perché ho visto una grande Italia, abbiamo giocato bene, a calcio, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Tridente? Ci siamo trovati benissimo, giocando a calcio e divertendoci. Ci manca un po' di concretezza sotto porta, dobbiamo fare meglio. Pyatov ha fatto 3-4 parate importanti nel primo tempo, ci dispiace. Nations League? Siamo qui per provare a vincerle tutte, ho visto un'Italia molto cresciuta rispetto alle ultime volte. Il mister ha dei concetti giustissimi e dobbiamo seguirlo".