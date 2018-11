Bernardeschi: "Ho pianto per l'Under 21, l'eliminazione mi ha toccato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, Federico Bernardeschi ha parlato così delle più grandi delusioni della sua carriera da professionista: "Quando non riesci a raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato, o quando le cose vanno male, è necessario fermarsi per poter, poi, andare oltre, superando quel momento. In questi casi sì, si può piangere per il calcio. È necessario, però, lavorare anche su sé stessi, sulla tua testa e sulla tua mentalità. Fa parte del gioco e credo che sia molto bello. Quando ho pianto? Quando purtroppo siamo stati eliminati dall’Europeo Under 21 (giugno 2017, semifinale Spagna-Italia 3-1, ndr). Ci tenevo molto. Lo stesso, quando siamo usciti con la Germania nell’Europeo francese con Conte. Sono cose che ti toccano particolarmente. Ovviamente, c’è da metterci anche la delusione di aver mancato l’ultimo mondiale".