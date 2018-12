Betis, dopo il Milan ostacolo Rennes. Sfida fantasia Ben Arfa-Lo Celso

Anonimo e dodicesimo in Ligue 1, il Rennes è riuscito a passare il girone non senza qualche difficoltà di troppo in Europa League. Una formazione che può contare sul genio di Hatem Ben Arfa ma non su quello di Mbaye Niang, sì disponibile per le convocazioni ma quasi sempre opaco. Un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano è Clement Grenier, ex Roma.

Attenzione al Betis Siviglia, che potrebbe essere l'ennesima squadra spagnola che arriva fino al fondo della competizione. Partenza diesel, anche a causa di un gruppo rinnovato, sebbene con innesti di qualità. Anche in campionato il tecnico Quique Setién ha finalmente trovato la quadra. Si ripresentano dopo cinque anni in una competizione europea, miglior risultato colto i quarti di finale in Coppa delle Coppe nel 1997/98. L'ultima volta fu un addio amarissimo, con l'eliminazione ai rigori per mano dei cugini del Siviglia. Ci sono tutte le premesse per fare meglio.

Il percorso in Europa del Rennes

In un girone molto semplice, con Jablonec, Astana e Dinamo Kiev, il Rennes ha avuto difficoltà enormi dopo la prima vittoria con i cechi. Doppia sconfitta con gli ucraini e defezione in Kazakhstan. Le ultime due vittorie hanno salvato un fallimento totale, soprattutto per la poca qualità delle avversarie.

Rennes-Jablonec 2-1

Astana-Rennes 2-0

Rennes-Dinamo Kiev 1-2

Dinamo Kiev-Rennes 3-1

Jablonec-Rennes 0-1

Rennes-Astana 2-0

Il percorso in Europa del Betis Siviglia

Un buon pareggio ad Atene e soprattutto la vittoria a San Siro ha fatto svoltare la squadra, che si è ritrovata col pass per i sedicesimi praticamente dopo quattro partite. L'arma migliore fin qui la difesa: appena due reti subite, solo l'Arsenal ha fatto altrettanto bene in Europa League.

Olympiacos-Beits 0-0

Betis-Dudelange 3-0

Milan-Betis 1-2

Betis-Milan 1-1

Betis-Olympiacos 1-0

Dudelange-Milan 0-0

La stella del Rennes - Hatem Ben Arfa

Genio e sregolatezza per il fantasista rossonero, una sorta di Cassano in salsa transalpina. Tanti gli episodi controversi, le zuffe, i suoi problemi con le autorità. In tutto questo una straordinaria qualità, molto superiore rispetto alla media, che lo ha portato a vestire maglie importanti, sbagliando praticamente quasi tutto dopo inizi più che buoni.

La stella del Betis Siviglia - Giovani Lo Celso

Colpo dell'ultimo giorno, l'argentino dopo una partenza a rilento è salito in cattedra. Decisivo nelle sfide col Milan, in particolar modo a San Siro che è stata partita della svolta per gli andalusi. Da un mese sta trovando la rete con una continuità degna di un centravanti.

L'undici tipo del Rennes

Koubek; Traoré, Nyamsi, Silva, Bansebaini; Zeffane, André, Johansson, Bourigeaud; Ben Arfa; Sarr.

L'undici tipo del Betis Siviglia

Difesa a tre per Quique Setién che ama ruotare spesso i propri uomini, mantenendo fede al modulo.

Pau Lopez; Sidnei, Bartra, Mandi; Guerrero, Canales, Carvalho, Firpo; Lo Celso, Joaquin; Moron.

Percentuali passaggio del turno: Rennes 40% - Betis Siviglia 60%