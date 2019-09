Bilancio Lazio, Anderson al West Ham per 31 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal comunicato sul "progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2019" emergono le cifre, al lordo delle attualizzazioni, delle principali operazioni di acquisto e vendita perfezionate nel periodo preso in esame.

Joaquin Correa, ad esempio, figura a bilancio per 15milioni di euro (contratto quinquennale), mentre per l'acquisto di Francesco Acerbi dal Sassuolo la Lazio ha investito 10,5 milioni di euro (contratto quinquennale. Poco meno di otto milioni di euro sono invece quelli per Valon Berisha.

Sul fronte delle cessioni, invece, si parla di Felipe Anderson trasferitosi al West Ham per 31 milioni di euro