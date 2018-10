Bjelica su Pjaca: "Dopo l'infortunio non è più lo stesso"

© foto di Federico Gaetano

Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia, ora alla Dinamo Zagabria, ha parlato così del croato della Fiorentina, Marko Pjaca, ai microfoni di Radio Blu: "Ha avuto un infortunio serio, con lo Schalke non ha avuto tante possibilità di mettersi in mostra. In Croazia tutti sperano che possa raggiungere un grande livello. Dopo l'infortunio non è più tornato il Marko visto qua da noi. Sull'addio di Badelj? Ai viola mancherà perché è un giocatore intelligente. Un giocatore come lui sarebbe fondamentale adesso".