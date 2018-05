Bocciatura Milan-UEFA, i precedenti. Multate Inter, PSG, Roma e City

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è il trentesimo club multato - certamente, ma con outlook negativo visto il rinvio a giudizio - dalla UEFA per il Fair Play Finanziario. È in buona compagnia, perché ci sono altri giganti del mondo del calcio che sono arrivati a questo punto, ma quasi tutti hanno trovato il settlement agreement come sponda. Il Manchester City e il Paris Saint Germain sono stati multati nel 2014, con Galatasaray, Trabzonspor e Bursaspor dalla Turchia. Tre anche le russe, Zenit San Pietroburgo, Rubin Kazan e Anzhi. Via via anche Inter, Roma, Monaco, Sporting Lisbona, Fenerbahce e Porto hanno ricevuto sanzioni proprio per il Fair Play Finanziario.

Di seguito la lista completa.

2014 - Manchester City, Psg, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Zenit San Pietroburgo, Rubin Kazan e Anzhi.

2015 - Besiktas, Karabukspor, FC Krasnodar, Lokomotiv Mosca, Rostov, Monaco, Sporting Lisbona, CSKA Sofia, Inter, Roma, Ruch Chorzòv, Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos, Hull City

2016 - Fenerbache, Trabzonspor, FC Astana, GNK Dinamo Zagabria

2017 - Porto

2018 - KF TIrana, Vojvodina.