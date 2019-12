Boga risponde a Bonucci: 1-1 tra Juventus e Sassuolo al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Bel primo tempo all'Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo che si sono affrontate a viso aperto e hanno chiuso la prima frazione sull'1-1 con i gol di Bonucci e Boga nel giro di pochi secondi.

PRIMI SQUILLI JUVE - Occasione per Emre Can al settimo minuto con Higuain che ha servito il tedesco al limite dell'area piccola con un cross basso ma lo stesso centrocampista non ha trovato il pallone sprecando una facile conclusione. Poco dopo ancora Emre Can: tiro dal limite ma Turati, all'esordio in Serie A, ha deviato in calcio d'angolo. Risposta del Sassuolo all'11' con una punizione di Kyriakopoulos dai 25 metri ma Buffon si è fatto trovare pronto. Al quindicesimo Juventus ancora vicino al gol: palla dentro di Pjanic per Higuain che ha girato di prima intenzione verso la porta ma Cristiano Ronaldo non è riuscito ad arrivare sul secondo palo. Al diciannovesimo è stato invece Boga ad andare vicino alla rete: ottima azione del Sassuolo, con il pallone poi finito sui piedi dell'esterno che con il sinistro non ha però trovato la porta da ottima posizione.

BOTTA E RISPOSTA - È però Leonardo Bonucci a sbloccare la partita. Giro palla della Juventus, con Bentancur che ha servito il capitano sulla trequarti, stop in avanti e tiro del numero 19 che non ha lasciato scampo a Turati. Ma la rete bianconera non ha certo tramortito il Sassuolo che ha trovato subito il pareggio con uno splendido gol di Boga: palla filtrante di Caputo e tocco sotto dolcissimo dell'esterno neroverde che ha scavalcato Buffon. 1-1 all'Allianz Stadium dopo 23 minuti, in una partita molto piacevole.

IL FINALE - Occasioni da una parte e dall'altra anche nel finale di tempo con il Sassuolo vicino al vantaggio al 39': cross di Boga dalla destra e colpo di testa di Traorè con il pallone finito di poco sopra la traversa della Juventus. Poco e niente poi fino al duplice fischio dell'arbitro La Penna.