Bollettino Protezione Civile: record di guariti nelle ultime 24h, -99 ricoverati in terapia intensiva

vedi letture

Angelo Borrelli, capo della protezione Civile, ha reso noto che per il quinto giorno consecutivo cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia. Attualmente sono 3.693, -99 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, s'è registrato anche un record di guariti: sono 2.099 per un totale dall'inizio dell'epidemia di 26.491 pazienti guariti.

Clicca qui per il bollettino di oggi.