Bologna, ag. Orsolini: "Il Napoli era vicino. Sta facendo la sua strada"

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte del proprio assistito e non solo: "Si sta riducendo il gap tra Napoli e Juventus e anche l’Inter sta avanzando e di certo sarà un campionato più avvincente degli anni scorsi. È presto per dire chi avrà la meglio, ma c’è qualcosa di diverso. Il Cagliari mi ha impressionato, ma non è una squadra come quella sarda che deve impensierire un Napoli che vuole lottare per lo scudetto. Se si perdono punti contro il Cagliari è giusto che non vinca lo scudetto. Orsolini? Il Napoli ci è andato molto vicino. Il ragazzo sta facendo la sua strada con serenità e umiltà e restiamo con i piedi per terra".