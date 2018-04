Bologna, al lavoro per il rinnovo di Pulgar fino al 2023

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prove tecniche di rinnovo tra il Bologna ed Erick Pulgar. Come riporta il Resto del Carlino, subito dopo la gara con la Roma ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza rossoblù e l’entourage del giocatore per prolungare il contratto in scadenza al 30 giugno 2020. Per evitare la situazione che si sta vivendo con Masina e Mbaye, il Bologna intende chiudere la pratica con Pulgar entro l’estate e ha incassato segnali positivi da parte del giocatore. Il club rossoblù sta lavorando con il cileno per l’adeguamento e il prolungamento fino al 2023 del suo contratto.