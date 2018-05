Bologna, arriva Saputo: da decidere il futuro di Donadoni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joey Saputo in arrivo a Bologna. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, la visita del patron in città la prossima settimana sarà l'occasione di fare il punto della situazione. A partire dal futuro di Roberto Donadoni, ancora in bilico e legata al mercato estivo: Donadoni richiederà alla società una mezza rivoluzione per quanto riguarda la rosa, rivoluzione che lo stesso Bigon ha categoricamente escluso. In caso di addio, due nomi su tutti: Roberto De Zerbi e Davide Nicola. Più complicata l'ipotesi legata a Gian Piero Gasperini.