Bologna, Bani: "Arrabbiati per la sconfitta, ma guardiamo avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Bologna Mattia Bani ha commentato così in zona mista il match perso contro la Roma: “Siamo arrabbiati per questa sconfitta, per come abbiamo giocato mi sarebbe stato stretto anche il pareggio: abbiamo avuto occasioni per vincerla soprattutto nel secondo tempo. Il tecnico ci aveva chiesto di giocare con coraggio e spensieratezza proponendo il nostro gioco, lo abbiamo fatto e abbiamo giocato alla pari dimostrando di potercela giocare anche contro le grandi squadre. Facciamo tesoro di questa prestazione e guardiamo avanti, pensiamo alla trasferta di Genova. Il fischio dell’arbitro al 93’? Devo ancora rivedere l’azione, dal campo non ho capito cos’ha fischiato, pensavo addirittura che avesse dato punizione a noi”