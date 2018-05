© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benfica sembra molto vicino a chiudere per l'attaccante Nicolas Castillo, venticinquenne che gioca con i messicani del Pumas e con cui ha segnato 18 reti in 32 gare. Era nel mirino del Bologna e nell'estate scorsa era stato accostato anche allo Sporting Lisbona ma il Benfica adesso è passato in pole position. La cifra per il suo acquisto dovrebbe aggirarsi, secondo quanto riporta A Bola, è sui sei milioni di euro.