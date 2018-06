Bologna, Bigon: "Inzaghi valuterà i giocatori. Dobbiamo comprare titolari"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato durante la presentazione del nuovo allenatore, Filippo Inzaghi, della costruzione della rosa. "Devo avere la possibilità e il tempo di parlarne bene con il mister, come già detto sta ancora ragionando, ci vorrà il suo tempo per capire l'idea di calcio, oltre alla valorizzazione della rosa. I giocatori che ha già avuto hanno un vantaggio, ma poi ce ne sono molti da migliorare. La priorità è quella di prendere alcuni titolari, poi c'è tempo e modo per andare a mettere ulteriori tasselli futuribili".